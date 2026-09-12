الفيديو لا يعبر عن الحقيقة.. مواقف قنا تكشف تفاصيل خدمة السيرفيس بالمجمع الجديد

قال محمد حسن عطالله، مدير مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بمحافظة قنا، إنه بشأن ما أثير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدم وجود سيارات سيرفيس تنقل المواطنين من مجمع المواقف الجديد، فهذا الفيديو لا يعبر عن الحقيقة، خاصة وأنه تم التقاطه عمدًا لحظة وصول الأتوبيس.

وأشار مدير مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي، إلى أن هذا الموقف مخصص لأتوبيسات فقط، وموقف السيرفيس من الجهة الخلفية، والذي يتوسط مجمع المواقف، للربط بين الأتوبيسات وسيارات المحافظات الأخرى.

وأوضح عطالله، أنه تم تقسيم السيارات العاملة من السيرفيس من وإلى مدينة قنا الأم، بنظام النوبتجيات، بواقع 10 سيارات، بجانب 2 ميني باص تابع لجهاز مدينة قنا الجديدة، سعة 25 راكب، للعمل من الساعة 10 مساءً، وحتى إلى 8 صباحًا، بجانب عمل نوبتجيات أخرى للسيرفيس العامل داخل مدينة قنا الجديدة، بواقع 5 سيارات بالتناوب بين الباقى.

وأضاف مدير مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بقنا، بأن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، شدد على ضرورة التنسيق مع شركات الأتوبيسات، لتعديل مواعيد وصولها بالتناوب، لعدم حدوث تكدسات بسبب عدم تنسيق مواعيد الوصول، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.

وأكد عطالله، حرص محافظ قنا، على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما وأن العمل بالموقف جديد، ولم يعتاد سواء المواطن أو السائق المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى خلو مرحلة التشغيل من أي عقبات تذكر، حيث تواجد محافظ قنا على مدار اليومين صباحًا وليلًا، بالإضافة إلى أنه يتم رصد والاستماع لآراء وبحث أي سلبية محتملة قد تظهر مستقبلًا لضمان انتظام الخدمة على أكمل وجه.