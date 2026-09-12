خطوات استرداد الأموال من ماكينات الـ ATM عند خصم المبلغ وفشل السحب

تتجدد أزمة الأخطاء المالية المفاجئة في ماكينات الصراف الآلي ATM، لتربك حسابات المواطنين، وتفتح باب التساؤلات الواسعة حول آليات الرقابة البنكية وحماية حقوق العملاء، فبينما تتوالى شكاوى المتضررين من سحب أموال دون تسليمها أو تعطل الأرصدة، تظل الحاجة ملحة لتدخل حاسم من الجهات المختصة لضبط المنظومة الإلكترونية، ومنع تكرار هذه الثغرات التي تضع المودعين في مواجهة مباشرة مع خسائر مالية غير مبررة وضغوط إدارية طاحنة.

أموالك في أمان

مع التوسع في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي، قد يتعرض بعض المواطنين لخصم مبالغ مالية من حساباتهم دون حصولهم على الأموال، إلا أن فشل العملية لا يعني ضياع المبلغ، إذ يمكن للعميل تقديم شكوى إلى البنك ومتابعة إجراءات استرداد أمواله من خلال عدد من الخطوات المحددة.

وفي خطوة استباقية للحد من القلق وتوجيه المواطنين للطرق السليمة، أصدرت "بوابة مصر للتحويل الرقمي" دليلًا توعويًا تحت شعار "معلومة ممكن تنقذك".

ويؤكد التوجيه الرسمي، أنه في حال خصم مبلغ مالي رغم فشل العملية، يجب ألا يعتبر المواطن أن الأموال قد ضاعت، بل هناك مسار قانوني ومصرفي واضح لاسترداد الحقوق كاملةً بشرط اتباع خطوات محددة بدقة.



خطوات استرداد الأموال المسحوبة بالخطأ من ATM

يمكن للعميل المتضرر اتخاذ 5 خطوات أساسية فور اكتشاف خصم المبلغ من الحساب رغم عدم إتمام عملية السحب، لضمان توثيق الواقعة ومتابعة الشكوى، وهي:



1- الاحتفاظ بإيصال عملية السحب

في حال خروج إيصال ورقي من ماكينة الصراف الآلي يوضح فشل العملية أو توقفها، يجب الاحتفاظ بالإيصال وعدم التخلص منه، باعتباره أحد المستندات التي يمكن الاستناد إليها عند تقديم الشكوى.

2- توثيق عملية الخصم

يُنصح بتصوير رسالة خصم المبلغ التي تظهر على الهاتف، أو الاحتفاظ بالإشعار البنكي الإلكتروني الذي يوضح تفاصيل العملية، لاستخدامه كدليل على خصم المبلغ من الحساب.

3- تسجيل بيانات العملية

يجب تدوين وقت إجراء عملية السحب، ومكان ماكينة ATM التي تمت من خلالها العملية، بالإضافة إلى رقم الماكينة إن كان متاحًا، لتسهيل عملية مراجعة تفاصيل المعاملة.

4- تقديم شكوى إلى البنك

يتعين على العميل التواصل مع البنك التابع له الحساب من خلال القنوات الرسمية، وتقديم شكوى بشأن خصم المبلغ رغم عدم اكتمال عملية السحب، مع توضيح جميع بيانات العملية.

5- الاحتفاظ برقم الشكوى

يجب الاحتفاظ برقم الشكوى الذي يحصل عليه العميل من البنك، باعتباره الوسيلة الأساسية لمتابعة الشكوى والاستفسار عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المبلغ المخصوم.



تحذير من مشاركة بيانات البطاقة والرقم السري

وفي أثناء متابعة مشكلة خصم الأموال من ماكينات ATM، يجب الانتباه إلى محاولات الاحتيال التي قد تستغل حالة ارتباك العميل، إذ ينبغي عدم مشاركة بيانات البطاقة البنكية أو الرقم السري أو رمز التحقق لمرة واحدة OTP مع أي شخص، مهما كانت صفته أو ادعاؤه القدرة على حل المشكلة.

كما يجب التعامل فقط مع القنوات الرسمية للبنك عند تقديم الشكاوى أو الاستفسار عن العمليات المصرفية، وعدم الاستجابة لأي اتصالات أو رسائل تطلب البيانات السرية بحجة استرداد الأموال.



أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

انتحال صفة موظف خدمة العملاء: قد يتواصل المحتال مع المستخدم مدعيًا أنه موظف دعم فني أو خدمة عملاء، ويخبره بوجود مشكلة عاجلة في الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق، ثم يطلب منه تنفيذ خطوات أو الإفصاح عن بيانات سرية.

الروابط الوهمية: قد تصل إلى المستخدم رسائل نصية أو روابط إلكترونية مزيفة تحاكي الواجهات الرسمية للتطبيق أو البنوك، بهدف خداعه ودفعه إلى إدخال بياناته المصرفية أو الشخصية.

طلب رمز التحقق OTP: من أخطر أساليب الاحتيال مطالبة المستخدم بالكشف عن رمز التحقق المؤقت الذي يصله عبر رسالة نصية، بدعوى استكمال إجراءات الأمان أو تأكيد هوية العميل.

لذلك، يجب عدم مشاركة رمز OTP أو الرقم السري أو بيانات البطاقة مع أي شخص، حتى إذا ادعى أنه موظف في البنك أو جهة مصرفية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية عند التعامل مع الحسابات والخدمات المصرفية.

وتظل المستندات الخاصة بالعملية، وإشعارات الخصم، وبيانات ماكينة الصراف الآلي، إلى جانب رقم الشكوى، من أهم البيانات التي ينبغي الاحتفاظ بها عند تعرض العميل لخصم مبلغ دون إتمام عملية السحب، لضمان سهولة متابعة المشكلة والحفاظ على الحقوق المالية.