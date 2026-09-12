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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقب الفيضانات.. فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يعثر على 10 مفقودين في نيبال

فريق البحث والإنقاذ الإماراتي
فريق البحث والإنقاذ الإماراتي
أمنية رشاد الجلوي

عثر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي على 10 مفقودين جراء تداعيات الفيضانات التي شهدتها نيبال، وبذلك يصل عدد المفقودين الذين عثر عليهم الفريق منذ بدء مهامه وحتى الآن إلى 18 شخصا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتركز عمليات البحث التي يقوم بها الفريق في في منطقة راسوا ومحيط نهر تريشولي والمواقع المتضررة المجاورة.

ويستخدم فريق البحث في عمله أجهزة وتقنيات متقدمة وطائرات مسيّرة، إلى جانب أعمال المسح الجوي وإعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في تحديد المواقع المستهدفة وتسريع عمليات البحث عن المفقودين.

وتتزامن العمليات الميدانية مع وصول طائرة المساعدات الإنسانية الإماراتية الخامسة إلى نيبال، محملة بمعدات وتجهيزات مخصصة لدعم جهود البحث والإنقاذ، شملت قوارب إنقاذ وطائرات مسيّرة ومعدات وأجهزة للطاقة، إلى جانب معدات فنية ولوجستية، تمهيدا لتسليمها إلى فرق البحث والإنقاذ النيبالية لتعزيز قدراتها ومساندة عملياتها في المناطق المتضررة.

وقال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية، "إن فرق دولة الإمارات تواصل العمل جنبا إلى جنب مع السلطات النيبالية، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وفق الأولويات والمعلومات الميدانية، بالتوازي مع توفير المعدات والاحتياجات اللازمة للفرق النيبالية لتعزيز قدراتها على مواصلة عمليات البحث والوصول إلى المناطق المتضررة."

فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وكالة الأنباء الإماراتية حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية فرق البحث والإنقاذ النيبالية محيط نهر تريشولي

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