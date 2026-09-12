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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين استهداف خط أنابيب السعودية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي،  عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الحيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة واستقرار المنطقة.

تضامن عربي مع السعودية 

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

https://youtu.be/aO_7WOOxtyU

البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي خط أنابيب الرياض المدينة المنورة المملكة العربية السعودية اليماحي رئيس البرلمان العربي السعودية الهجمات الحوثية ضد السعودية

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