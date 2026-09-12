البرلمان العربي يدين استهداف خط أنابيب السعودية

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الحيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة واستقرار المنطقة.

تضامن عربي مع السعودية

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.

https://youtu.be/aO_7WOOxtyU