الرئيس الأمريكي يعقد اجتماعا مع نظيرته الأيرلندية في دبلن

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /السبت/ إلى مقر الرئاسة الرسمي الأيرلندي في العاصمة دبلن لعقد اجتماع مع نظيرته كاثرين كونولي في إطار زيارته لجمهورية أيرلندا التي تستمر لمدة يومين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كونولي كانت في استقبال ترامب لدى وصوله إلى المقر الرئاسي الواقع داخل منتزه "فينكس بارك" بالعاصمة دبلن حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان اجتماعا مغلقا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن. كما يتضمن برنامج زيارة الرئيس الأمريكي حضور بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف.

كان رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن قد أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس ترامب ومناقشة الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتأكيد الروابط الاقتصادية والثقافية والشعبية القوية التي تجمع بين البلدين.