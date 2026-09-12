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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توكتوك ونصف نقل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم مروع بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الزراعي بالقرب من المنطقة الصناعية بقويسنا حادث تصادم توكتوك مع عربية نصف نقل على الطريق الزراعي بقويسنا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق قويسنا الزراعي بالتحديد بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية التابعة لدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين ووقوع حادث تصادم بين عربية نصف نقل وتوكتوك حاول المرور وعلى الفور تم الدفع بعربيات إسعاف، وبين وفاة كلا من هيثم. م من قرية طه شبرا التابعة لدائرة المركز، ومحمود. ي من قرية شبرا التابعة التابعة لنفس الدائرة، واصابة رمضان. ف.

وتم نقل المصاب الي مستشفي قويسنا العام ونقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية حادث زراعي مصرع

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