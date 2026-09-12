في مستهل العام الجديد.. رئيس المنوفية الأزهرية يتابع انطلاق الدراسة بالمعاهد

تابع الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، انطلاق الدراسة ميدانيًا بمعاهد مدينة السادات ذات الفترتين، في مستهل جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة معهد بنين مدينة السادات الابتدائي، ومعهد فتيات مدينة السادات الابتدائي، التابعين لإدارة مدينة السادات التعليمية، حيث تفقد فضيلته الفصول الدراسية، وتابع حضور الطلاب وأعضاء هيئة التعليم، واطمأن على جاهزية المعاهد وسير اليوم الدراسي وفق الجداول المقررة.

وأكد رئيس المنطقة ، على أهمية أن تكون بداية العام الدراسي جادة ومنضبطة، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب، والاهتمام بالتحصيل الدراسي، إلى جانب الجوانب التربوية والأنشطة الطلابية.

ووجّه إلى استمرار المتابعة الميدانية للمعاهد، ورصد أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية والعمل على تذليلها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة، وتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية للأزهر الشريف منذ اليوم الأول للعام الدراسي.