كانت متجهة لإخماد حريق.. انقلاب سيارة إطفاء على طريق جيهان بالمنوفية

شهد طريق جيهان أمام قرية شمنديل بمحافظة المنوفية، انقلاب سيارة إطفاء أثناء توجهها إلى موقع حريق.

تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بانقلاب سيارة إطفاء على طريق جيهان أمام قرية شمنديل التابعة لدائرة المركز

تحركت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وبحسب المعلومات الأولية، كانت سيارة الإطفاء في طريقها إلى موقع حريق للتدخل والسيطرة على النيران، قبل أن تتعرض للانقلاب بالطريق أمام القرية.

وبالفعل تم رفع عربية المطافي واثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور مرة أخرى على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث