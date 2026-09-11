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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين خلال قمة بريكس: العالم يمر بتحولات جذرية.. والغرب يحاول استعادة الهيمنة بالقوة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس بالهند
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس بالهند
خاطر عبادة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يشهد حالياً "تحولات هيكلية عميقة وجذرية"، مع تراجع نفوذ القوى الاقتصادية التقليدية وصعود محركات نمو جديدة تقودها دول مجموعة "بريكس".

بريكس تقود النمو العالمي

وقال بوتين خلال مشاركته بمنتدى أعمال البريكس في نيودلهي اليوم الجمعة، إن دول المجموعة ساهمت بأكثر من 40% من الناتج الإجمالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة نفسها، فإن ما يقرب من نصف هذا النمو قدمته دول مجموعتنا، بينما لم تتجاوز مساهمة مجموعة السبع 18% فقط".

وأشار إلى أن حضور القمة المميز "يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار البريكس"، موضحاً أن روسيا عزت سيادتها الوطنية وحققت نتائج إيجابية بالاعتماد على التكنولوجيا والصناعات المحلية.

هجوم على سياسات الغرب 

وانتقد بوتين ما وصفه بمحاولات "منافسي البريكس الغربيين" لاستعادة زمام المبادرة، قائلاً إن هذا الصراع "يتخذ أشكالاً بشعة على مستوى الدول".

واتهم الغرب باللجوء إلى "التدمير المباشر للمنشآت وخطوط الأنابيب" في محاولة للحفاظ على هيمنته الاقتصادية.

وكشف أن روسيا تواجه أكثر من 30 ألف عقوبة، وهو رقم "يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعة.. وتابع: "الدول التي فرضت هذه العقوبات تواجه هي نفسها انكماشاً اقتصادياً".

تأكيد إيراني وهندي على أهمية بريكس

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العالم "يمر اليوم بواحدة من أكثر فتراته تعقيداً"، داعياً دول البريكس إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل المشترك في ظل "استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط الاقتصادية".

بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "دول البريكس تمثل اليوم 50% من سكان العالم، و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 25% من التجارة العالمية"، مشيراً إلى أن المجموعة توسعت من 4 دول في 2006 إلى "تكتل يضم 21 دولة".

الرئيس الروسي بوتين قمة البريكس نيودلهي الهند بزشكيان ناريندرا مودي

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