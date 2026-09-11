قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا تدعو للتبرع باسم ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب
فرانس برس: الحوثيون يسيطرون على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر
هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما
زوج شقيقتها وأنجاله.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالقليوبية
أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء
الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا
زينة أشرف عبد الباقي تحتفل بعيد ميلاد والدها برسالة مؤثرة: «محظوظة بيك أوي»
حقائب مدارس ورعاية الصحية.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة بالأقصر| صور
بعد ساعات من التداول.. الذهب يرتفع 25 جنيها في الصاغة الآن
إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع سفن البحرية الأمريكية
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة لطلب الرزق والفرج وقضاء الحوائج
ترامب: لن ننسى ما حدث في 11 سبتمبر أبدا.. ونقاتل اليوم وفاءً للقسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6.6 مليار دولار.. صادرات مصر لدول بريكس خلال النصف الأول من 2026

الصادرات
الصادرات
آية الجارحي

تأتي مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت تتجه فيه القاهرة إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المجموعة، خاصة مع تنامي حجم التعاملات التجارية ووجود فرص واسعة لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول بريكس.

الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس نحو 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 11.6%.

ورغم تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة محل المقارنة، فإن السوق البريكس تظل واحدة من أهم الأسواق المستهدفة أمام المنتجات المصرية، في ظل اتساع قاعدة دول المجموعة وتنوع احتياجاتها، وهو ما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب قمة البريكس أهمية خاصة في هذا السياق، باعتبارها منصة لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

كما تستهدف مصر الاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية وموانئها وقناة السويس لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، بما يساعد على الوصول إلى أسواق دول البريكس والأسواق الأفريقية والعربية.

ومع ترؤس الرئيس السيسي وفد مصر في قمة البريكس، تبرز أهمية العمل على تحويل العلاقات الاقتصادية المتنامية مع دول المجموعة إلى زيادة في الصادرات المصرية، من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وجذب استثمارات جديدة تدعم الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وتظل زيادة الصادرات المصرية إلى دول البريكس أحد المحاور المهمة لتعظيم استفادة مصر من عضويتها في المجموعة، وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز فرص الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.

البريكس نيودلهي حجم التعاملات التجارية الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

فضل قراءة سورة الكهف

أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر من سماسرة تسوية محاضر سرقة التيار

محمد صلاح

أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور

ترشيحاتنا

معرض

العربية للتصنيع: نمتلك خبرات تمتد لسنوات في مجال عمرة محركات الطائرات

صورة الملف

أخبار التوك شو| مفاجأة في راتب المعلمين.. أخبار سارة بشأن الذهب والدولار والطقس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: 32 مادة في الثانوية كانت عبئا على الطالب وولي الأمر.. والبكالوريا تقلل المواد إلى 7

بالصور

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد