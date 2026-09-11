36.7 مليار دولار حجم التجارة بين مصر ودول البريكس خلال أول 6 أشهر عام 2026

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 29.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 7.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس

وسجلت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بزيادة بلغت 8.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 38.1%.

الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس

بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 7.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.

السعودية على رأس دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم الهند 868.4 مليون دولار، ثم الصين 840.8 مليون دولار، ثم البرازيل 632.5 مليون دولار، ثم روسيا 479.6 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 111.3 مليون دولار، ثم إندونيسيا 47 مليون دولار، ثم إثيوبيا 46.6 مليون دولار، وأخيراً إيران 236.8 ألف دولار.

الصين أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر

وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 10.4 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية 5.3 مليار دولار، ثم السعودية 5.3 مليار دولار، ثم روسيا 3.8 مليار دولار، ثم البرازيل 2.4 مليار دولار، ثم الهند 1.7 مليار دولار، ثم إندونيسيا 1.2 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا 66.7 مليون دولار، ثم إثيوبيا 13.1 مليون دولار، وأخيراً إيران 264.1 ألف دولار.

استثمارات دول مجموعة البريكس

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 29.7%.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.7 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 532.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 345 مليون دولار، ثم الصين 137.2 مليون دولار، ثم روسيا 13.4 مليون دولار، وأخيراً الهند 11.9 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بزيادة بلغت 5.8 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 59.5%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2024 / 2025؛ حيث بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية 3.6 مليار دولار، ثم الصين 23.3 مليون دولار، ثم الهند 10.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 8.5 مليون دولار، ثم إندونيسيا 7.3 مليون دولار، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار، ثم روسيا 1.5 مليون دولار، ثم إثيوبيا 741 ألف دولار، وأخيراً إيران 20 ألف دولار.

وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 11 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا/ مصر/ الإمارات/ السعودية/ إندونيسيا/ إيران/ إثيوبيا).