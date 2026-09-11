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انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟

انخفاض سعر الذهب اليوم
انخفاض سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026 في مصر انخفاضًا جديدًا خلال التعاملات، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر في السوق المحلية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6285 جنيهًا للبيع، مقابل 6235 جنيهًا للشراء، وفق آخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7185 جنيهًا للبيع، و7125 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6285 جنيهًا للبيع، و6235 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5385 جنيهًا للبيع، و5345 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4190 جنيهًا للبيع، و4155 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 50280 جنيهًا للبيع، و49880 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 223410 جنيهات للبيع، و221635 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4348.2 دولار.

دولار الصاغة: 51.38 جنيه، مقابل 51.35 جنيه في البنك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا وفق حركة الأسعار الأخيرة، ليسجل 6285 جنيهًا للبيع، مقابل 6235 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ويحظى بمتابعة واسعة من المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار والادخار في المعدن الأصفر.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

كما شهد سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضًا بنحو 200 جنيه، ليسجل 50280 جنيهًا للبيع، مقابل 49880 جنيهًا للشراء.

ويختلف السعر النهائي للجنيه الذهب من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية، إلى جانب حركة أسعار الذهب في السوق المحلية.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 223410 جنيهات للبيع، مقابل 221635 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4348.2 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب المحلية بعدة عوامل، من بينها حركة السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب في السوق المصرية.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 51.38 جنيه، مقابل 51.35 جنيه في البنك، بفارق 3 قروش.

ويرتبط سعر الذهب في السوق المحلية بحركة الدولار والسعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب عوامل السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب تمثل سعر المعدن الأصفر، ولا تشمل قيمة المصنعية والدمغة والضريبة على المشغولات الذهبية.

ويختلف سعر المصنعية بحسب نوع المشغول ووزنه والتاجر، لذلك قد يختلف السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عن السعر المعلن للجرام.

توقعات أسعار الذهب

تظل حركة أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالتغيرات في سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، بالإضافة إلى حركة الطلب والعرض في السوق المحلية، وهو ما يجعل الأسعار قابلة للتغير على مدار التعاملات.

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