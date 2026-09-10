دون الـ 51 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس 10-9-2026، 50480 جنيها، عقب انخفاضه أمس.

تراجعت أسعار الذهب في مصر مساء أمس تعاملات الاربعاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إعادة شراء ما قيمته 6 مليارات دولار من أدوات الدين طويل الأجل.

ويظل اتجاه السوق المحلي غير واضح على المدى اللحظي مع استمرار تذبذب السعر حول مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4398 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5409 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وواصل سعر الذهب عيار 21 تراجعه ليسجل 6310 جنيهات، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7211 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأربعاء ، 50480 جنيها.