مدير أمن دمياط يقود حملة مرورية موسعة بشوارع المدينة

قاد اللواء وائل الاشوح، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، حملة مرورية وأمنية موسعة بعدد من شوارع مدينة دمياط، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص الأجهزة الأمنية على تحقيق الانضباط بالشارع ورفع مستوى الخدمات الأمنية والمرورية.

وتضمنت الجولة تفقد الحالة المرورية ومتابعة حركة السيارات بالشوارع والميادين، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية والالتزام بالقواعد المرورية، مع التأكيد على التعامل الحاسم مع المخالفات التي تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

كما تفقد مدير أمن دمياط الحالة الأمنية بعدد من المناطق والشوارع، ووجّه القوات بضرورة اليقظة والتواجد الأمني الفعّال، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أو مواقف طارئة، بما يضمن تعزيز الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين.

وتأتي الحملات في إطار خطة مديرية أمن دمياط لتكثيف التواجد الميداني وتعزيز الانضباط الأمني والمروري، ومواصلة الحملات لضبط الشارع وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.