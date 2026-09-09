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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يكرم أبطال «روبوتس كاسل» تقديرًا لإنجازهم في بطولة WRG وتأهلهم لبطولة اليابان

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شهد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية «روبوتس كاسل» للعلوم والتكنولوجيا، لتكريم أبطال الأكاديمية تقديرًا لما حققوه من إنجاز متميز في بطولة WRG، وتأهلهم للمشاركة في بطولة اليابان، وذلك بحضور المهندس شريف كامل، نقيب المهندسين، والدكتور علي خليفة، مدير أكاديمية «روبوتس كاسل» للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أحمد أبو العلا، ممثل مسابقة WRG، وعدد من أولياء الأمور.

وأعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدًا أن ما يحققه الأطفال والشباب من إنجازات في مجالات التكنولوجيا والروبوتات يعكس ما يمتلكونه من قدرات ومواهب واعدة، مشيدًا بجهود الأكاديمية في اكتشاف وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والمحافل الدولية.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد محافظ دمياط معرضًا لمشروعات وابتكارات الطلاب، واطلع على عدد من النماذج والمشروعات التي نفذها الأطفال والطلاب، واستمع إلى شرح حول أفكارها وآليات تنفيذها، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهروا به وقدرتهم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الأطفال والطلاب المتميزين والمتأهلين للمشاركة في بطولة اليابان، تقديرًا لما حققوه من إنجازات، وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والابتكار.

وفي ختام الاحتفالية، تسلم الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، درعًا تكريميًا، كما تسلم الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، درعًا تقديرًا لجهودهما ودعمهما للمواهب الشابة وتشجيعهم على مواصلة التميز .

دمياط محافظ دمياط تكريم حسام فوزي

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