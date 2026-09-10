توتر قرب مضيق هرمز.. دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، بالقرب من مضيق هرمز، دون صدور معلومات رسمية فورية تحدد طبيعة الانفجارات أو مصدرها.

وتأتي هذه التقارير في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج ومحيط مضيق هرمز، على خلفية المواجهة المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي شهدت خلال الساعات الماضية تطورات مرتبطة باستهداف سفن وناقلات نفط في المنطقة.

ولم تتوافر، حتى إعداد هذا الخبر، معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة الانفجارات التي جرى الإبلاغ عنها في قشم، كما لم تعلن السلطات الإيرانية بشكل رسمي عن الجهة المسؤولة عنها.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية، نظرًا لموقعها قبالة الساحل الإيراني وقربها من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا. وكانت الجزيرة قد شهدت في وقت سابق من الشهر الحالي سماع عدة انفجارات، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية في الأول من سبتمبر بسماع انفجارات في مناطق متفرقة من قشم ومحيط مضيق هرمز.

وتزامنت التقارير الجديدة مع تصعيد أوسع في مياه الخليج ومضيق هرمز، إذ أفادت وكالة رويترز بأن إيران أعلنت استهداف 10 سفن قرب المضيق، عقب ضربات أمريكية طالت ناقلات نفط إيرانية، فيما تحدثت تقارير عن تعرض سفن تجارية أخرى لهجمات في الخليج وخليج عُمان.