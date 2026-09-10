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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري: كنت برفض أجلس احتياطي.. وبنافس على مكاني في الأهلي ومنتخب مصر

عصام الحضري
عصام الحضري
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، عن موقفه من المنافسة على حراسة مرمى الفريق خلال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه كان يرفض التخلي عن مكانه الأساسي بسهولة.

وقال عصام الحضري، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «كان على أيامي يجي المدرب يقولي أنا هلاعب الحارس التاني أساسي، كنت بقول للمدرب لأ، أنا مش بسيب مكاني لحد، وده مش تقليل من زميلي ولا أي حاجة خالص».

وأضاف: «عايز يلعب مباريات الكأس خلاص يلعب الكأس، لكن أي بطولة تانية كنت برفض وكنت بصمم إني أنا اللي ألعب أساسي».

وأوضح الحضري أن تمسكه بالمشاركة أساسيًا لم يكن بدافع التقليل من زملائه، وإنما بسبب رغبته المستمرة في المنافسة والحفاظ على مكانه مع الأهلي ومنتخب مصر.

واختتم حارس منتخب مصر السابق تصريحاته قائلًا: «لأني بنافس في مكانين، مكاني في الأهلي ومكاني في منتخب مصر».

عصام الحضري الأهلي تصريحات حسام الحضري منتخب مصر

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