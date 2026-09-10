من خطوط السيارات إلى الروبوتات.. إكس بنج تبدأ تصنيع البشر الآليين

تتجه شركة إكس بنج الصينية إلى توسيع نشاطها خارج قطاع السيارات الكهربائية، من خلال دخول مجال الروبوتات البشرية، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة الصينية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والآلات القادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل.

وأعلنت الشركة تدشين خط إنتاج مخصص للروبوتات البشرية في مدينة غوانزو الصينية، ضمن استراتيجية تستهدف تحويل هذه التكنولوجيا من مرحلة التطوير والاختبار إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق.

وشهد خط الإنتاج تنفيذ عملية التجميع النهائية للروبوت بصورة آلية، قبل أن يتمكن الروبوت من مغادرة خط التصنيع والسير بشكل مستقل للمرة الأولى، في اختبار يعكس مستوى الأتمتة الذي تسعى الشركة إلى الوصول إليه.

ويعتمد الروبوت الجديد على ثلاث شرائح مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع قدرة حوسبة تصل إلى 2,250 تيرا عملية في الثانية، بما يسمح له بمعالجة كميات كبيرة من البيانات واتخاذ قرارات تتعلق بالحركة والتفاعل مع البيئة المحيطة.

وتخطط إكس بنج للوصول إلى مرحلة الإنتاج الضخم بنهاية عام 2026، على أن تبدأ عملية طرح الروبوتات في الأسواق وتسليمها للعملاء خلال عام 2027.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الروبوتات البشرية اهتمام متزايد من شركات التكنولوجيا والسيارات حول العالم، بعدما أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على التحكم في الروبوتات وتنفيذ المهام المعقدة.

وتستفيد إكس بنج من خبرتها في تطوير السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة الذكية، خصوصا تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

ومن المنتظر أن يمثل الإنتاج التجاري نقطة تحول بالنسبة للشركة، التي تسعى إلى تحويل الروبوتات البشرية إلى منتج قابل للاستخدام على نطاق واسع، وليس مجرد تقنية تجريبية، مع استهداف تطبيقات صناعية وتجارية مستقبلية.