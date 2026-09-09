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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان وهوندا في صدارة الخاسرين.. السيارات اليابانية تفقد أرضها في الصين

نيسان وهوندا
نيسان وهوندا
كريم عاطف

تواجه شركات السيارات اليابانية ضغوط متزايدة داخل السوق الصينية، بعدما سجلت مبيعات عدد من كبرى العلامات اليابانية تراجعات حادة خلال أغسطس الماضي، في ظل تحول متسارع من جانب المستهلكين نحو السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن شركات تويوتا ونيسان وهوندا انخفاض كبير في مبيعات السيارات الجديدة داخل الصين مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع استمرار ضعف الطلب على الطرازات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.

وسجلت تويوتا تراجع في مبيعاتها بنسبة 22.8% خلال أغسطس، لتصل إلى نحو 118.4 ألف سيارة، وهو الانخفاض الشهري السابع على التوالي للشركة في السوق الصينية.

وكان التراجع أكثر حدة لدى نيسان، التي هبطت مبيعاتها بنسبة 51.9% إلى حوالي 28.3 ألف سيارة، لتواصل بذلك تسجيل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.

أما هوندا، فجاءت في موقف أكثر صعوبة، بعدما تراجعت مبيعاتها بنسبة 49.9% إلى نحو 26.7 ألف سيارة، لتسجل الشركة انخفاض للشهر الحادي والثلاثين المتتالي.

ويرتبط جزء من هذه الضغوط بالتغير الكبير في خريطة الطلب داخل الصين، حيث يزداد إقبال المستهلكين على السيارات الكهربائية والهجينة، بالتزامن مع اشتداد المنافسة السعرية بين الشركات الصينية.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تعزيز جاذبية سيارات الطاقة الجديدة، رغم استمرار حالة الضعف التي يعاني منها الاستهلاك المحلي الصيني.

وتواجه الشركات اليابانية بذلك تحدي مزدوج يتمثل في تراجع الطلب على السيارات التقليدية وصعوبة مجاراة الشركات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، ما يدفعها إلى تسريع خطط تطوير الطرازات الكهربائية وتعزيز قدرتها التنافسية في أكبر سوق سيارات عالمي.

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