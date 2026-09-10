محمد الكحكي: الإيجار المنتهي بالتملك أفضل حل للشباب غير القادر على شراء وحدة

أكد محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل حلًا مناسبًا للشباب الذين لا يمتلكون القدرة المالية على شراء وحدة سكنية في بداية حياتهم.

وأوضح “الكحكي” خلال برنامج مساء dmc، أن الفكرة تقوم على إتاحة وحدة سكنية للشاب بنظام الإيجار، على أن يكون ما يسدده جزءًا من قيمة الوحدة التي يمكن أن تنتهي بامتلاكها وفقًا للنظام المعمول به.

وأشار إلى أن هذا النظام يتيح للشاب البدء بوحدة تتناسب مع إمكانياته في بداية حياته، ثم الانتقال مستقبلًا إلى وحدة أكبر مع تغير ظروفه وزيادة احتياجاته.

وأضاف أن العودة إلى أنظمة الإيجار المنتهي بالتملك تتناسب مع ظروف العصر، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة شراء الوحدات السكنية، مؤكدًا أن التمليك ليس الحل الوحيد لتوفير السكن.

كما أشار إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، تعمل على توفير نماذج سكنية مختلفة بدلًا من الاعتماد الكامل على نظام التمليك.