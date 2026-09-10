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المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام

فتوح وامير
فتوح وامير
محمد بدران

رد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها الإعلامي أمير هشام بشأنه، والتي تناول خلالها موقف اللاعب خلال الفترة الماضية، إلى جانب الحديث عن مستقبله مع النادي وتجديد تعاقده.

وكتب أحمد فتوح عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»: «للأسف الشديد تواصل معايا أحد الإعلاميين واضطريت للرد، لأنه كان يتعامل معايا كأخ يطمئن على ابتعادي عن الملعب خلال الفترة الماضية، وكان بيسألني عن إصابتي وهل سأجدد مع النادي أم لا».

وأضاف: «وفوجئت بأنه قد نشر كل ما ذكرته له، والمكالمة لم تكن مداخلة على الهواء أو لقاء مباشر، بل اتصال تليفوني أخوي لمجرد الاطمئنان على إصابتي ليس إلا».

وتابع فتوح: «لم أكن أتوقع أبدًا من هذا الشخص أن يقوم بنشر كل ما ذكرته، حيث إنه كان يحدثني كأخ لي ليس إلا، وكنت أسرد له بكل ود».

وأوضح لاعب الزمالك: «وخاصة أنني من كباتن الفريق وأعلم اللوائح جيدًا، ويشهد جميع زملائي بالملعب بمدى التزامي في الملعب».

واختتم أحمد فتوح رسالته قائلًا: «وبالفعل سأتخذ إجراء رسمي ضده»، في إشارة إلى عزمه اتخاذ خطوات قانونية أو رسمية ضد الإعلامي، اعتراضًا على نشر تفاصيل المكالمة التي دارت بينهما.

وتأتي تصريحات فتوح في ظل الجدل المثار حول مستقبله مع الزمالك، خاصة مع غيابه عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وما تردد بشأن موقفه من الاستمرار وتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

امير هشام احمد فتوح تصريحات الزمالك

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