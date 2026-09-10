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محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يخطف الأنظار في البرازيل.. هدفان وأسيست بقميص فلامنجو

محمد رمضان
محمد رمضان
ميرنا محمود

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يمارس كرة القدم في أحد الملاعب بالبرازيل، وذلك عقب انتهاء حفله الغنائي في مهرجان «روك إن ريو»، المقام بمدينة ريو دي جانيرو، أول أمس الإثنين.

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «في آخر الفيديو الجول الأخير بتاعي في آخر ثانية على أرض البرازيل، ورحت بعده على الاستوديو عملت أغنية أحسن من الجول».

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو يرتدي قميص فريق فلامنجو البرازيلي، وقدم أداء لافتا بعدما نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر في شباك الفريق المنافس.

وكان محمد رمضان قد عبر عن حماسه وفخره بالمشاركة في مهرجان «روك إن ريو»، قائلًا: «متحمس وفخور كأول مغني مصري يتم اختياره في أكبر فيستيفال موسيقي في أمريكا الجنوبية، مهرجان روك إن ريو، يوم 6 سبتمبر بإذن الله».

محمد رمضان روك إن ريو مهرجان «روك إن ريو مدينة ريو دي جانيرو

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