بمشاركة نجوم عالميين.. محمد رمضان يستأنف تحضيرات فيلم نمبر وان

عاد الفنان محمد رمضان لاستئناف تحضير فيلم نمبر وان، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فترة طويلة من التوقف، لانشغاله في الدراما وعالم الموسيقى مؤخرًا.

وقد اجتمع محمد رمضان مؤخرًا مع المؤلف محمد سيد بشير لاستنئاف تحضيرات فيلم نمبر وان، والوقوف على الخطوط الرئيسية لتنفيذ العمل، نظرًا لإنتاجه الضخم وتصويره في أكثر من دولة بمشاركة نجوم عالميين.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

في سياق منفصل، يعد مسلسل الست موناليزا هو آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير الذي نافس به في موسم رمضان 2026، ولعبت بطولته الفنانة مي عمر، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: أحمد مجدي، سوسن بدر، سلوى محمد علي، محمد محمود، شيماء سيف، هدير عبد الناصر، حسن حفني، حازم إيهاب، جوري بكر، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أعمال محمد رمضان

جدير بالذكر أن محمد رمضان انشغل مؤخرًا بتحضير مسلسله الرمضاني "عشماوي" الذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2027 مع المنتج صادق الصباح، بالإضافة إلى إحيائه العديد من الحفلات داخل وخارج مصر، وتقديمه الكثير من الأغاني التي شهدت تعاونا مع نجوم عالميين.