أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

قلب أرسنال الطاولة على تشيلسي وحول تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإمارات، في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح تشيلسي التهديف في الدقيقة 2، بعد كرة مرتدة من خارج منطقة الجزاء ليسدد مورجان روجرز كرة على الطاير سكنت شباك حارس مرمى أرسنال.

وأدرك أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 25، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أرسنال عن طريق كاي هافرتز لتسكن الشباك.

وأضاف أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد تمريرات رائعة بين لاعبي أرسنال ومن ثم تصل الكرة إلى مارتن أوديجارد الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة، واصل أرسنال، حامل اللقب، انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد تشيلسي، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، عند 6 نقاط.

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ويسلي فوفانا، لاكروا، أتشيامبونج.

خط الوسط: بيدرو نيتو، ريس جيمس، لافيا، هاتو.

خط الهجوم: كول بالمر، جواو بيدرو، مورجان روجرز.





فيما خاض أرسنال، المباراة أمام تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، كونسا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: لويس سكيلي، أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، تزوليس.