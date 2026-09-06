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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على متهمين بالهيكل الإداري للإخوان في الأزبكية.. 5 أكتوبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، حجز الحكم على متهمين اثنين في القضية رقم 5009 لسنة 2026 جنايات الأزبكية، بتهمة الانضمام للهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى 28 أغسطس من عام 2022 المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمة الثانية لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ووجه للمتهمين جريمة تمويل الإرهاب، ووجه لهما ارتكاب سلوك بقصد الاضرار بالاقتصاد الوطني بان تعاملا بالأموال خارج السوق المصرفي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر الحكم على متهمين خلية الأزبكية إرهاب

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