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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يوجه القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث حافلة المعتمرين المصريين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ

وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج القنصلية المصرية في جدة لمتابعة حادث السير الذي تعرضت له حافلة تقل معتمرين مصريين قرب مدينة الجموم السعودية، وكانت في طريقها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مساء أمس، وبذل كافة المساعي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه المساعدة القنصلية والقانونية لهم.

كانت الحافلة تقل 47 معتمراً مصرياً في الطريق من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأسفر الحادث عن وفاة اثنين من المعتمرين وإصابة 25 مواطناً مصرياً بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ومن بينهم 7 حالات في العناية المركزة وتم إسعاف باقي المعتمرين وغادروا المستشفيات، وتم تسكينهم في الفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة.

وقامت القنصلية المصرية في جدة بإيفاد وفد من مسئولي القنصلية إلى مكان الحادث، اطمأن على سلامة المعتمرين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها، وتم تيسير إجراء اتصالات بذويهم في مصر لطمأنتهم، وإنهاء إجراءات دفن المتوفين، والمتابعة مع الجهات السعودية للتحقيقات الجارية للوقوف على أسباب الحادث.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج  فى بيان التعازي إلى أسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت عن خالص التقدير للسلطات السعودية على سرعة استجابتها وتعاملها مع الحادث، وما قدمته من رعاية طبية ومساعدة للمعتمرين.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم الرعاية والمساعدة لباقي المعتمرين لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، والمتابعة مع كافة الجهات المعنية لضمان حقوق المتوفين والمصابين.

الدكتور بدر عبد العاطي الخارج القنصلية المصرية المدينة المنورة

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