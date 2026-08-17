تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 3 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم في القضية رقم 5743 لسنة 2026 جنايات قسم ثالث مدينة نصر، المقيدة برقم 8826 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 3 نوفمبر المقبل، للاطلاع، ومناقشة شهود الإثبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.