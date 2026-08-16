محاكمة 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، الموافق 16 أغسطس 2026، المرافعة في محاكمة 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس في القضية رقم 268 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 936 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.