«لا تتعاملوا معه».. إيبارشية المنصورة تحذّر من مُنتحل صفة كاهن

حذَّرت إيبارشية المنصورة وقطاع الخدمة الإعلامية من وجود شخص ينتحل صفة كاهن، ويدعي أنه تابع للإيبارشية، ويتواصل مع بعض الأشخاص طالبًا مبالغ مالية مقابل الاشتراك في كورس للمشورة.

منتحل صفة كاهن

وأكدت الإيبارشية أن هذا الشخص لا يتبعها ولا يمثلها بأي شكل من الأشكال، مشددة على عدم وجود أي جهة تابعة للإيبارشية تقوم حاليًا بجمع أموال أو تحصيل مبالغ مالية بهذه الطريقة.

وطالبت الإيبارشية الجميع بتوخي الحذر، وعدم إرسال أي أموال أو بيانات شخصية لأي شخص يدعي تمثيله للإيبارشية أو إحدى خدماتها، إلا بعد التأكد من الجهات الرسمية.

كما دعت إلى عدم التعامل مع أي رسائل أو طلبات من هذا النوع، وإبلاغ الجهات المختصة داخل الإيبارشية فورًا، مع ضرورة مشاركة التنويه لمنع استغلال اسم الكنيسة أو الإيبارشية والإضرار بالآخرين.