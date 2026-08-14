إيبارشية ملبورن تشكر البابا تواضروس بعد اختيار الأنبا رويس نائبا بابويا

تقدمت إيبارشية ملبورن للأقباط الأرثوذكس ببيان شكر وتقدير إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عقب اختيار نيافة الأنبا رويس نائبًا بابويًا لإيبارشية ملبورن، بموجب القرار البابوي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦، اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٦.

وأعرب إكليروس وشعب الإيبارشية عن فرحتهم بهذا الاختيار، مؤكدين تقديرهم الأبوي لقداسة البابا تواضروس الثاني، ومشيرين إلى أن القرار قوبل بفرح كبير ومشاعر من الشكر والامتنان من أبناء الإيبارشية.

وأكد البيان أن اختيار الأنبا رويس نائبًا بابويًا سيسهم بصورة كبيرة في معاونة نيافته على مواصلة العمل الصالح الذي بدأه في ١ يوليو ٢٠٢٥، والذي شهد خلاله رعاية الإيبارشية روحيًا ورعويًا وإداريًا.

وأعرب شعب الإيبارشية عن امتنانهم للرعاية الأبوية المستمرة من قداسة البابا، وللحكمة التي يرعاها ويساند بها أبناء الكنيسة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدين ثقتهم في أن المسؤولية الجديدة ستسهم في تعزيز الخدمة ودعم المسيرة المباركة داخل إيبارشية ملبورن.

كما تضمن البيان صلوات من أجل أن يحفظ الرب حياة وخدمة قداسة البابا تواضروس الثاني، ويمنحه القوة والحكمة ودوام الصحة، وأن يواصل قيادة الكنيسة وخدمتها.

ووجهت الإيبارشية صلواتها من أجل نيافة الأنبا رويس، راجين أن يباركه الله ويقويه ويرشده، ويمنحه الحكمة والنعمة ودوام الصحة للاضطلاع بمسؤوليات الخدمة الموكلة إليه، بما يخدم نمو الإيبارشية ووحدتها وبنيانها.

واختتم إكليروس وشعب إيبارشية ملبورن بيانهم بتقديم مشاعر المحبة العميقة والامتنان والاحترام البنوي لقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدين اعتزازهم بالرعاية البابوية وخدمتهم للكنيسة.