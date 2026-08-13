البابا تواضروس: الرحمة فعل إيجابي وقساوة القلب تحرم الإنسان من السماء

في إطار سلسلة «قوانين روحية للحياة»، تناول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مفهوم الرحمة وأهميتها في حياة الإنسان، بالتزامن مع صوم السيدة العذراء مريم.

وأكد البابا أن الرحمة ليست مجرد مشاعر أو كلمات، لكنها فعل إيجابي يدفع الإنسان إلى التحرك لمساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أن قساوة القلب تحرم الإنسان من السماء، بينما الرحمة تقود إلى الله.

صور الرحمة

وأوضح قداسته أن الإنسان يتعلم قيمة الحياة والرحمة من خلال ثلاثة أماكن؛ المستشفى ليدرك قيمة الصحة، والسجن ليعرف قيمة الحرية، والمقابر ليتذكر نهاية الحياة، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالمرضى والمتألمين والمحتاجين.

واستعرض البابا 5 صور للرحمة في حياة السيدة العذراء، وهي: الرحمة ترى وتشعر، والرحمة تتحرك، والرحمة تستر، والرحمة تحتمل، والرحمة تقود الإنسان إلى السماء.

ودعا قداسة البابا إلى اقتناء فضيلة الرحمة خلال صوم السيدة العذراء، مؤكدًا أن الرحمة مهما كانت بسيطة فإن أجرها عظيم في السماوات.