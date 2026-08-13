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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026، في جميع البنوك 

وكان سعر الدولار تراجعت  أمس الاربعاء  مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الخميس 13-8-2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  50.17 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في أبوظبي الأول مصر 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الان 

 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس  50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار 

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في كريدي أجريكول: 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة: 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.


 

الدولار الجنيه سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه أسعار الدولار اليوم

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