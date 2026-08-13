مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في وسط ولاية تكساس، الأربعاء، في حادث وقع قرب قاعدة فورت هود، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ومسؤولو الجيش.

وقالت السلطات إن المروحية، وهي من طراز «AH-64 أباتشي»، تحطمت في منطقة ريفية قرب بلدة سالادو في مقاطعة بيل، أثناء تنفيذ رحلة تدريبية روتينية.

وأكد مكتب شريف مقاطعة بيل وفاة الشخصين اللذين كانا على متن المروحية، دون الكشف في البداية عن هويتيهما.

وأدى سقوط المروحية إلى اندلاع حريق واسع في الأعشاب والمناطق المحيطة بموقع التحطم، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدد من المنازل القريبة كإجراء احترازي، بينما عملت فرق الطوارئ على السيطرة على النيران وتأمين المنطقة. ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات بين المدنيين أو تضرر مبانٍ سكنية جراء الحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المروحية كانت مرتبطة بقاعدة فورت هود، إحدى أبرز المنشآت العسكرية الأمريكية في تكساس، وأنها كانت في مهمة تدريبية عندما وقع الحادث. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن سبب تحطم الطائرة، فيما بدأت الجهات العسكرية المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان الحادث ناتجاً عن خلل فني أو عوامل أخرى.

وأكد مسؤولون عسكريون أن الأولوية في أعقاب الحادث تمثلت في تأمين موقع التحطم، والتعامل مع الحريق، إلى جانب دعم عائلات الضحايا، بينما تتواصل أعمال التحقيق وجمع الأدلة من موقع الحادث.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بعمليات التدريب العسكري، خصوصاً الرحلات التي تنفذها المروحيات الهجومية التابعة للجيش الأمريكي.

وتُعد «أباتشي» من أبرز المروحيات القتالية في القوات البرية الأمريكية، وتستخدم في مهام الاستطلاع والهجوم والدعم الجوي.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات العسكرية خلال الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل حول ظروف الرحلة والسبب المباشر وراء سقوط المروحية، في وقت لم تعلن فيه السلطات عن وجود مؤشرات أولية على أن الحادث كان نتيجة عمل عدائي.