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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفسّر قرآن | مفاجأة مثيرة في جريمة 15 مايو

المتهم
المتهم
يمنى عبد الظاهر

كشفت تطورات جديدة في واقعة جريمة 15 مايو عن مفاجأة بشأن مرتكب الواقعة، بعدما تبين أنه كان يظهر عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدم محتوى دينيًا يتناول تفسير آيات من القرآن الكريم.

وظهر المتهم في عدد من الفيديوهات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا في موضوعات دينية ووعظية، قبل أن تتصدر مقاطع الفيديو الخاصة به مواقع التواصل عقب وقوع الجريمة.

وأثارت المفاجأة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول مقاطع سابقة للمتهم يظهر خلالها وهو يقدم محتوى دينيًا


استمعت النيابة إلى اعترافات المتهم بارتكابجريمة 15 مايو عقب اتهامه بقتل ابنته و3 من أفراد أسرة طليقته، والشروع في قتل نجله، إثر خلافات أسرية نشبت بينه وبين طليقته.

وأقر خلال استجوابه بارتكاب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار، وأكد أنه حدد موعدًا للقاء المجني عليهم داخل منزل أحدهم، بدعوى تسوية الخلافات الأسرية، ثم توجه إلى محل الواقعة وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخائر، وأنه أطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم، قاصدًا قتلهم، كما اعترف بالشروع في قتل نجله، مشيرة إلى أنه تحصل على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم "Dark Web" مقابل مبلغ مالي.

في واقعة مأساوية هزت منطقة 15 مايو، تحولت جلسة صلح عائلية إلى جريمة دامية، بعدما أطلق مهندس النار على أفراد من أسرة مطلقته، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم ابنته، وإصابة نجله، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه وتسليمه للشرطة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة كشفتها النيابة العامة حيث قررت النيابة العامة حبس مهندس لاتهامه بقتل ابنته وثلاثة من أهلية مطلقته والشروع في قتل نجله بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الشرطة.

وعلى الفور، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى محل الواقعة، وبرفقته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث أُجريت المعاينة اللازمة، وضُبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، وسلاح أبيض، وحقيبة تحوي عددًا من الأدوات وقناعًا لإخفاء ملامح الوجه، كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وضبطت آلات المراقبة بمحيط محل الواقعة.

واقعة جريمة 15 مايو مرتكب الواقعة محل الواقعة وبحوزته سلاح ناري السلاح الناري المستخدم

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