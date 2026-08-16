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الاحتلال يقصف «تلة علي الطاهر» جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يقصف «تلة علي الطاهر» جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أفادت وسائل إعلام لبنانية بشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات "علي الطاهر" في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مرتفعات "علي الطاهر" تعرضت لثلاث غارات جوية إسرائيلية، في حين عرضت قناة "المنار" مقاطع فيديو توثق قصف الطيران الحربي للمنطقة الواقعة بين "علي الطاهر" و"الدبشة" في قضاء النبطية.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر ميدانية تعرض أطراف تلال "علي الطاهر" لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف تضمن إطلاق قذائف فوسفورية محرمة دولياً، كما أوضحت المصادر عدم وجود أي اشتباكات مسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن الأصوات المسموعة ناجمة عن إطلاق نار مكثف بنيران الرشاشات الثقيلة من قِبل جيش الاحتلال.

وأدانت جامعة الدول العربية، السبت، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين.

وحذرت من أن التصعيد يهدد بنسف جهود تسوية الصراع وإنهاء الاحتلال.

وفي وقت سابق السبت، أعلن لبنان استشهاد 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات في الجنوب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 17 أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان، إن الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في النبطية وقرى وبلدات مجاورة منذ صباح السبت تمثل “انتهاكا سافرا لسيادة لبنان، وتصعيدا خطيرا يهدد بنسف أي جهود رامية لتسوية الصراع الدائر وإنهاء الاحتلال”.

وأضاف البيان أن “هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية تكشف بشكل فاضح نوايا الاحتلال في إطالة أمد المواجهات وعرقلة المفاوضات وفرض واقع جديد على الأرض غير مقبول ومرفوض بشكل كامل”.

وحذر من خطورة انزلاق الوضع نحو مواجهات أوسع، ما لم يتدخل المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، “لوقف آلة الحرب الإسرائيلية بشكل فوري، وحمل إسرائيل على الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701”.

الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية علي الطاهر جوية إسرائيلية اخبار العالم

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