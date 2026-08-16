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الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

أشرف داري
أشرف داري
رباب الهواري

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن تفاصيل جلسة التسوية التي جمعت مسؤولي القلعة الحمراء مع وكيل المغربي أشرف داري، خلال الساعات الماضية، لمناقشة مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت المصادر أن الجلسة شهدت مناقشة مقترحين بشأن مستقبل أشرف داري، كان أولهما متعلقًا بالعرض المقدم من نادي الوداد المغربي، والذي يرغب في استعادة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتضمن المقترح أن يتحمل النادي الأهلي 70% من راتب أشرف داري، على أن يلتزم الوداد المغربي بسداد 30% فقط من راتب اللاعب خلال فترة إعارته أو انتقاله.

إلا أن مسؤولي الأهلي رفضوا هذا المقترح، في ظل عدم رغبة النادي في تحمل النسبة الأكبر من راتب اللاعب حال رحيله، خاصة مع حاجة الفريق إلى ترتيب قائمته وتحديد اللاعبين المستمرين مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضافت المصادر أن مسؤولي الأهلي طرحوا بدورهم مقترحًا آخر خلال جلسة التسوية، يقضي بحصول أشرف داري على 50% من قيمة مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي، مقابل إنهاء العلاقة والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

لكن اللاعب المغربي رفض هذا المقترح أيضًا، ليتمسك باستمراره ضمن صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، وعدم الموافقة على الرحيل وفق الصيغة التي عرضتها إدارة النادي.

وبعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب، تم إبلاغ أشرف داري بتواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وأنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني، مع قيده في قائمة الأهلي للموسم الجديد.

وفي إطار ترتيب قائمة الفريق، قررت إدارة الأهلي رفع اسم المغربي يوسف بلعمري من القائمة، وإضافة مواطنه أشرف داري، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب الخمسة في قائمة الفريق: رضا سليم، ومنصف بن قرار، وسفيان بن جديدة، وأشرف بن شرقي، وأشرف داري.

وبذلك أغلق الأهلي ملف رحيل أشرف داري في الوقت الحالي، مع استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق والاستعداد للموسم الجديد.

أشرف دارى أخبار الرياضة الأهلي أخبار الأهلي

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