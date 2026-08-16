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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول فلسطيني: منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات أمن المستوطنين «ضم فعلي» للضفة

المتطرف بن جفير
المتطرف بن جفير
محمد على

حذّر مسؤول فلسطيني من أن منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات حفظ أمن المستوطنين يمثل «ضمًا فعليًا» للضفة الغربية المحتلة.

وقال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هذه الخطوة تهدف إلى فرض سياسة ضم شاملة للضفة الغربية.

واعتبر أبو يوسف أن إطلاق يد المستوطنين في الاعتداءات يهدف، بحسب تقديره، إلى تنفيذ سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.

وأكد أن المطلوب دوليًا هو رفض هذه السياسات، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وعزلها دوليًا، ومحاسبة مسؤوليها أمام المحاكم الدولية.

وذكر أبو يوسف أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات حفظ النظام المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، بقيادة إيتمار بن غفير، الذي وصفه بالوزير الإسرائيلي المتطرف، مشيرًا إلى مواقفه وتصريحاته السابقة بشأن الفلسطينيين.

للضفة الغربية مسؤول فلسطيني الشرطة الإسرائيلية المستوطنين الدكتور واصل أبو يوسف الغربية المحتلة الإسرائيلية ضم فعلي منظمة التحرير الفلسطينية التطهير العرقي والتهجير القسري الحكومة الإسرائيلية وعزلها دولياً إبادة الفلسطينيين

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