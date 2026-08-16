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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونيا سبور يكشف حقيقة مفاوضاته لضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي كونيا سبور التركي، عن حقيقة المفاوضات التي أجراها النادي من أجل التعاقد مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المتحدث الرسمي أن إمام عاشور كان بالفعل أحد الخيارات التي وضعها النادي التركي ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن إدارة كونيا سبور دخلت في مفاوضات جادة مع الأهلي من أجل بحث إمكانية إتمام الصفقة.

وقال المتحدث الرسمي لوسائل الإعلام إن المفاوضات مع الأهلي بشأن إمام عاشور كانت جادة، وشهدت محاولات من جانب النادي التركي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، إلا أن المفاوضات لم تسفر في النهاية عن اتفاق نهائي يسمح بإتمام انتقال اللاعب.

وأضاف أن إدارة كونيا سبور لا تعتمد على خيار واحد فقط في سوق الانتقالات، موضحًا أن إمام عاشور كان واحدًا من عدة لاعبين تدرس الإدارة التعاقد معهم خلال الفترة الحالية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مفاوضات النادي التركي لا تزال مستمرة بشأن عدد من الأسماء، في ظل رغبة الإدارة في تنفيذ طلبات الجهاز الفني وتوفير العناصر التي يحتاج إليها الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار إلى أن كونيا سبور يعمل خلال الفترة الحالية على حسم عدد من الصفقات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن النادي يسعى إلى إنهاء المفاوضات بنجاح خلال الفترة المقبلة.

وشدّد المتحدث الرسمي على أن إدارة كونيا سبور تبذل كل ما لديها من أجل توفير اللاعبين الذين طلبهم المدير الفني، حتى يتمكن من بدء العمل معهم في أقرب فرصة ممكنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النادي يرغب في إتمام التعاقدات سريعًا، من أجل منح المدرب فرصة كافية للتدريب مع العناصر الجديدة وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب، قبل خوض المباريات الرسمية والاعتماد على اللاعبين الذين يرى أنهم الأنسب لتحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

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