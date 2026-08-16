قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»
الأمور المُستحبة عند حدوث الزلازل والهزات الأرضية .. تعرّف عليها
تفاصيل أعلى سعر دولار في البنوك اليوم
الاحتلال يقصف «تلة علي الطاهر» جنوب لبنان بالقنابل الفوسفورية
يُراقبون السماء| الصمت الذي حيّر العلماء .. هل نبحث عن الفضائيين في المكان الخطأ؟
عمرو الحديدي: أتمنى تألق وتسجيل حمزة عبدالكريم أهدافًا مع برشلونة أمام الأهلي
محمد إسماعيل يكشف كواليس بدايته في الكرة ودور ناشئي إنبي في دعم الأندية
ماذا قدّم محمد صلاح في الظهور الأول مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا؟
«لا تتعاملوا معه».. إيبارشية المنصورة تحذّر من مُنتحل صفة كاهن
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أمام الجنيه
الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله
سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد 17 QPR2 يضيف ميزة قفل التطبيقات إلى هواتف Pixel

أندرويد
أندرويد
احمد الشريف

كشفت النسخة التجريبية الثالثة من تحديث Android 17 QPR2 Beta 3 عن إضافة ميزة قفل التطبيقات (App lock) الأصلية لأجهزة Pixel، والتي تتيح للمستخدمين حماية تطبيقات معينة بكلمة مرور أو بصمة الإصبع، وفقاً لما ذكرته مجلة "9to5Google" .

طريقة تفعيل الميزة وآلية عملها

أوضحت المجلة أنه يمكن للمستخدمين قفل أي تطبيق من خلال الضغط المطول عليه (long-press) ثم اختيار خيار "قفل التطبيق" (App lock) من القائمة المنبثقة التي تضم أيضاً "معلومات التطبيق" و"إيقاف التطبيق مؤقتاً" و"الأدوات" و"الإزالة" و"الفقاعة" . 

وعند محاولة فتح تطبيق مقفل، ستظهر واجهة نظام للمصادقة تطلب إما بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي (PIN) .

تأثير القفل على الإشعارات والأدوات

تشير المعلومات إلى أن تفعيل قفل التطبيق سيؤدي إلى:

إخفاء محتوى الإشعارات الصادرة عن التطبيق،و إزالة الأدوات (Widgets) والاختصارات الخاصة به من الشاشة الرئيسية.

علاوة على استمرار وكلاء وخدمات الذكاء الاصطناعي المصرح لها بالوصول إلى بيانات التطبيق في عملها بشكل طبيعي .

الإعدادات والإدارة

يمكن للمستخدمين إدارة التطبيقات المقفلة من خلال الذهاب إلى الإعدادات (Settings) > الأمان والخصوصية (Security & privacy) > قفل التطبيق (App lock)، حيث يمكنهم عرض جميع التطبيقات المقفلة وإضافة أو إزالة القفل بسهولة .

من المتوقع أن يتوفر تحديث Android 17 QPR2 الذي يتضمن هذه الميزة في ديسمبر 2026 .

أندرويد App Lock أجهزة Pixel

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

المتهم

رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو

المتهمين

معاهم كنز .. القبض على تشكيل عصابي بحوزته 118 قطعة أثرية

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

المتهم

مفسّر قرآن | مفاجأة مثيرة في جريمة 15 مايو

صورة أرشيفية

3 أرواح في دقائق.. مشادة تنتهي بمقتل زوجة وشابين أمام ورشتهما بسوهاج

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تأثير رنة المنبه المزعجة على صحة القلب.. طبيب يكشف المخاطر

هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟
هل خضة المنبه تسبب توقف القلب؟

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد