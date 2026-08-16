أندرويد 17 QPR2 يضيف ميزة قفل التطبيقات إلى هواتف Pixel

كشفت النسخة التجريبية الثالثة من تحديث Android 17 QPR2 Beta 3 عن إضافة ميزة قفل التطبيقات (App lock) الأصلية لأجهزة Pixel، والتي تتيح للمستخدمين حماية تطبيقات معينة بكلمة مرور أو بصمة الإصبع، وفقاً لما ذكرته مجلة "9to5Google" .

طريقة تفعيل الميزة وآلية عملها

أوضحت المجلة أنه يمكن للمستخدمين قفل أي تطبيق من خلال الضغط المطول عليه (long-press) ثم اختيار خيار "قفل التطبيق" (App lock) من القائمة المنبثقة التي تضم أيضاً "معلومات التطبيق" و"إيقاف التطبيق مؤقتاً" و"الأدوات" و"الإزالة" و"الفقاعة" .

وعند محاولة فتح تطبيق مقفل، ستظهر واجهة نظام للمصادقة تطلب إما بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي (PIN) .

تأثير القفل على الإشعارات والأدوات

تشير المعلومات إلى أن تفعيل قفل التطبيق سيؤدي إلى:

إخفاء محتوى الإشعارات الصادرة عن التطبيق،و إزالة الأدوات (Widgets) والاختصارات الخاصة به من الشاشة الرئيسية.

علاوة على استمرار وكلاء وخدمات الذكاء الاصطناعي المصرح لها بالوصول إلى بيانات التطبيق في عملها بشكل طبيعي .

الإعدادات والإدارة

يمكن للمستخدمين إدارة التطبيقات المقفلة من خلال الذهاب إلى الإعدادات (Settings) > الأمان والخصوصية (Security & privacy) > قفل التطبيق (App lock)، حيث يمكنهم عرض جميع التطبيقات المقفلة وإضافة أو إزالة القفل بسهولة .

من المتوقع أن يتوفر تحديث Android 17 QPR2 الذي يتضمن هذه الميزة في ديسمبر 2026 .