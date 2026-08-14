جوجل: تصنيع شريحة Tensor G6 في Pixel 11 بتقنية 3 نانومتر

كشف نائب رئيس قسم الأجهزة في جوجل، بينج يو تشون، أن شريحة Tensor G6 المرتقبة في هواتف Pixel 11 سيتم تصنيعها باستخدام تقنية 3 نانومتر من شركة TSMC، وليس تقنية 2 نانومتر كما كانت التسريبات تشير، وفقًا لما ذكرته مجلة "9to5Google" المتخصصة.

تراجع عن التوقعات الأولية

أوضحت المجلة أن التوقعات كانت تشير إلى أن Tensor G6 ستكون أول شريحة هواتف ذكية تستخدم تقنية 2 نانومتر من TSMC، متفوقة بذلك على آبل التي عادة ما تكون الأولى في الحصول على هذه التقنيات الجديدة. لكن التصريحات الرسمية من مسؤول الأجهزة في جوجل أكدت أن الشريحة ستُصنع بتقنية 3 نانومتر الحالية.

تحسينات ملحوظة في الأداء رغم التصنيع الأقل تقدماً

رغم استخدام تقنية 3 نانومتر، ذكر التقرير أن جوجل تروج لمجموعة من التحسينات في شريحة Tensor G6، تشمل، وحدة معالجة مركزية (CPU) مطورة توفر "تصفح ويب أسرع بنسبة 25%" و"تشغيل تطبيقات أسرع بنسبة 15%".

علاوة على زيادة قدرة معالج TPU بنسبة 50% لدعم مهام الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى دعم نموذج جديد للذكاء الاصطناعي على الجهاز (Gemini Nano).

كما تتميز شريحة Tensor G6 بوحدة معالجة إشارات الصور (ISP) مطورة لتسريع ميزة Night Sight وزيادة التقريب الرقمي، فيما تعتبر شريحة أمان Titan M3 مطورة.

سياق المعلومات وتصحيح سابق

أشارت 9to5Google إلى أن تقنية 2 نانومتر كانت ستوفر تحسينات في الكفاءة بشكل أساسي، وهو ما كان يُعتقد أنه محور تركيز جوجل في هذا الجيل من المعالجات. كما صححت المجلة في تحديث لاحق أن Exynos 2600 من سامسونج كان بالفعل أول شريحة هواتف ذكية تستخدم تقنية 2 نانومتر، وليس Tensor G6.