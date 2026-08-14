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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث : الوجود الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع اتفاق الإطار ويعيق تطبيقه

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد العميد فواز عرب رئيس مركز الفيحاء للدراسات، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتبع في الوقت الحاضر سياسة الهدم والتجريف في معظم المناطق المحتلة التي تسمى «المنطقة الأمنية»، إضافة إلى البلدات والقرى المحاذية للمنطقة الأمنية، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أن إسرائيل تسيطر على نحو 700 مربع من جنوب لبنان، وأن جيش الاحتلال لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله.

وأوضح عرب، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أوعز إلى جيش الاحتلال بالبقاء مدة مطولة في هذه المنطقة، وهو ما يخالف اتفاق الإطار، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية، ولا سيما وزارة الخارجية الأمريكية، ردت بأن ما صدر عن الجانب الإسرائيلي يعيق تطبيق اتفاق الإطار الذي يمكن لبنان من بسط سيطرته الكاملة على أراضيه، كما عبرت عن استيائها من دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي.

وأشار رئيس مركز الفيحاء للدراسات إلى أن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي تزامن مع وجود رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيل، الذي كان موجودًا في لبنان، موضحًا أنه توجه إلى إسرائيل لعرض مطالب لبنان، بعد أن اجتمع مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش.

ولفت «عرب» إلى أن مطالب لبنان تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التجريف، إضافة إلى توسيع المناطق التي يجري فيها التجريف، مؤكدًا أن التحرك يأتي في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وما يترتب عليه من تعارض مع اتفاق الإطار.

الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة

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