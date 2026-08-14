حادث مروع.. ميكروباص يصطدم بحاجز خرساني بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حادثًا مروريًا مروعًا، اليوم، بعدما اصطدمت سيارة ميكروباص بحاجز خرساني، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالسيارة، وسط حالة من الارتباك المروري بموقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى التعامل مع آثار الحادث ورفع السيارة من الطريق، فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.