عضو حزب النهضة الفرنسي: الدول الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية عن زيادة الانبعاثات

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية واضحة عن الزيادة الكبيرة في الانبعاثات الحرارية، موضحة أن معدلات الانبعاثات التي أفرزتها الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية؛ أسهمت بصورة أساسية في تفاقم أزمة تغير المناخ.

وأضافت خليفة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية اتخذت مواقف رافضة لبعض الاتفاقيات الدولية التي استهدفت الحد من الانبعاثات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على بروتوكول كيوتو الذي أُقر في اليابان عام 1997، رغم أن الاتفاقية كانت تستهدف خفض الانبعاثات الحرارية ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأكدت أن الاعتراف بالمسؤولية التاريخية للدول الصناعية الكبرى أمر ضروري، لكن تحميلها المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية لا يمثل حلًا كافيًا، موضحة أن مواجهة تغير المناخ في الوقت الراهن تتطلب مسؤولية مشتركة بين مختلف الدول، خاصة أن آثار الأزمة أصبحت واقعًا يفرض نفسه على المجتمعات والاقتصادات حول العالم.

وأشارت عضو حزب النهضة الفرنسي إلى أن التعامل مع تغير المناخ لم يعد مقتصرًا على خفض الانبعاثات فقط، وإنما أصبح يتطلب كذلك سياسات واضحة للتكيف مع تداعيات الظاهرة، موضحة أن ذلك يشمل إدارة الموارد المائية، ووضع سياسات استثمارية تستهدف تطوير البنية التحتية، ورفع قدرة الدول على مواجهة الآثار المناخية المتزايدة.

وأوضحت خليفة أن القرارات السياسية المرتبطة بالمناخ تعد من أصعب القرارات التي تواجه الحكومات، نظرًا لتداخلها مع الاقتصاد والاستثمار والتنمية واحتياجات المواطنين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين تحمل الدول مسؤولياتها التاريخية وبين تبني سياسات مشتركة وفعالة لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.