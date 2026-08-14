اعتذار حسين عبد اللطيف عن قيادة منتخب مصر للناشئين.. وأسامة نبيه يدخل الحسابات

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة المصري أن حسين عبد اللطيف اعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاتحاد يدرس عددًا من الأسماء لتولي المسؤولية الفنية خلفًا له.

اعتذار حسين عبد اللطيف عن قيادة منتخب مصر للناشئين

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن حسين عبد اللطيف أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة باعتذاره عن عدم قيادة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم، موضحًا أن القرار جاء بعد مناقشات خلال الفترة الماضية بشأن المرحلة المقبلة والاستعدادات الخاصة بالبطولة العالمية.

وأضاف أن مسؤولي اتحاد الكرة بدأوا بالفعل في دراسة عدد من السير الذاتية والمدربين المرشحين لتولي قيادة المنتخب، خاصة أن الوقت المتبقي على انطلاق كأس العالم يفرض ضرورة حسم هوية المدير الفني الجديد في أسرع وقت ممكن.

أسامة نبيه يقترب من خلافة حسين عبد اللطيف

وأشار المصدر إلى أن أسامة نبيه يأتي على رأس الأسماء المطروحة بقوة لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للناشئين، في ظل خبراته التدريبية السابقة ومعرفته بالكرة المصرية، إلى جانب قدرته على التعامل مع اللاعبين في المراحل السنية المختلفة.

وأوضح أن اسم أسامة نبيه يحظى باهتمام داخل اتحاد الكرة، إلا أن القرار النهائي لم يتم حسمه حتى الآن، مع وجود أكثر من اسم يتم تقييمه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدير الفني الذي سيقود المنتخب في كأس العالم.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة يسعى إلى إنهاء ملف المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، حتى يحصل المدرب الجديد على أكبر قدر ممكن من الوقت للتعرف على اللاعبين ووضع برنامجه الفني والإعداد للبطولة، خاصة أن المشاركة في كأس العالم تتطلب استعدادات خاصة على المستويين الفني والبدني.

ونوه المصدر بأن الاتحاد يضع مصلحة منتخب مصر في المقام الأول، ويسعى لاختيار المدرب الأنسب للمرحلة المقبلة، بعيدًا عن الاستعجال في اتخاذ القرار، مع ضرورة أن يمتلك المدير الفني الجديد القدرة على التعامل مع اللاعبين الشباب وتجهيزهم نفسيًا وفنيًا للمنافسة أمام منتخبات قوية في المونديال.