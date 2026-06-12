عبد اللطيف يعد منتخب الناشئين لخوض منافسات كأس العالم

يعكف حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين على إعداد أجندة برنامج استعدادات منتخب الناشئين لبطولة كأس العالم، والتي تتضمن سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية سيخوضها المنتخب سواء داخل مصر أو خارجها على مدار الأشهر المقبلة.

ومن المقرر قيام حسين عبد اللطيف بتسليم برنامج إعداد منتخب الناشئين لكأس العالم بعد الانتهاء من تجهيزه بالكامل إلى الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، ليعرضه الأخير بدوره على مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشته واعتماده تمهيدًا لتنفيذه.

ويخوض منتخب مصر للناشئين منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قطر 2026 ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم كذلك منتخبات قطر واليونان وبنما.

وقبل أيام نظم اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس الإدارة، حفل تكريم لبعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا، وذلك عقب الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالمغرب.

وتمكن منتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، كما حقق أول ميدالية مصرية في البطولة منذ 29 عامًا، والثانية في تاريخ مشاركات المنتخب بكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، بعد التتويج باللقب عام 1997.