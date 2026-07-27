الثقافة: تعيين الدكتور خالد محمود مساعدًا للوزير للتحول الرقمي

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف مساعدًا لوزير الثقافة للتحول الرقمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

ويختص مساعد وزير الثقافة بالمتابعة والإشراف على جميع الخطط والمشروعات الخاصة بالتحول الرقمي بالوزارة، والعمل على تطوير البنية الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات والأنظمة الإلكترونية، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويتمتع الدكتور خالد شريف بخبرة مهنية وأكاديمية واسعة في مجالات التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المؤسسات.. وقد حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الإلكترونيات من جامعة ليل الفرنسية، كما نال درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة.

وشغل الدكتور خالد شريف عددًا من المناصب القيادية، من أبرزها مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ومساعد وزير السياحة والآثار، كما أشرف على مشروعات التحول الرقمي بوزارة الخارجية، وقاد مشروعات رقمنة المستندات لدعم الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الوثائق والخدمات.

ويُعد الدكتور خالد شريف من الخبرات الوطنية المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والاستراتيجية المؤسسية، حيث يمتلك خبرة تنفيذية ممتدة في العمل الحكومي، تشمل التخطيط الاستراتيجي، وقياس الأداء، وتطوير المؤسسات، إلى جانب خبرته الأكاديمية والدولية، بما يعزز جهود وزارة الثقافة في تنفيذ مشروعاتها الرقمية وتطوير منظومة العمل المؤسسي.