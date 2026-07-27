مصر تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وتجدد تضامنها الكامل معها

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الاثنين، الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر مجددًا، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكدت رفضها لكافة الأعمال التي تستهدفها وسائر الدول العربية الشقيقة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.