عاشوراء والمثليين.. 4 مطبات تعرقل مسيرة منتخب إيران في المونديال

يعيش منتخب إيران، حالة صعبة من التضييق في كأس العالم 2026 حيث أنه يتواجد في المجموعة التي تقام مبارياتها في أمريكا في ظل الحرب الحالية بين البلدين.

ويتواجد منتخب إيران، في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، مع كل من: مصر، بلجيكا، ونيلوزيلندا، والذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب إيران نظيره منتخب مصر الوطني الذى يقوده فنيا حسام حسن يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

حرمان الجماهير

يعاني منتخب إيران من أزمة حرمان جماهيره من شراء التذاكر ومن ثم الزحف وراء منتخب بلاده ومؤازرته فى المونديال.

وأصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانًا رسميًا، يتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب حصة تذاكرهم في كأس العالم.

وأعاقت بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حضور المشجعين الإيرانيين إلى الملاعب التي تستضيف مباريات المنتخب، بحسب ما جاء في البيان.

وعليه فستقام مباريات إيران أم منتخبات المجموعة السابعة (مصر، بلجيكا، نيوزيلندا) بحضور جماهير الخصوم، دون تواجد لجماهير المنتخب الإيراني.

الحرس الثوري

كشف أبو الفضل بسنديده سفير إيران لدى المكسيك، عن ترتيبات خاصة بمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق سيكون مطالبًا بدخول الولايات المتحدة الأمريكية يوم المباريات ومغادرتها فور انتهائها.

وأوضح السفير الإيراني، في تصريحات صحفية، أن المنتخب سيدخل الأراضي الأمريكية صباح يوم المباراة، على أن يغادر مباشرة بعد نهايتها، دون الإقامة هناك.

وذكرت تقارير أن السلطات الأمريكية شددت على رغبتها في عدم دخول أي أشخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن بعثة منتخب إيران ينتمون إلي الحرس الثوري.

عاشوراء

كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للسماح للاعبي المنتخب بارتداء شارات سوداء خلال مواجهة منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبحسب الوكالة الإيرانية، جاء الطلب تزامنًا مع إحياء ذكرى عاشوراء، حيث يرغب لاعبو المنتخب الإيراني في ارتداء الشارات السوداء حدادًا على ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه.

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن الاتحاد الإيراني أبلغ "فيفا" برغبته في الحصول على موافقة رسمية قبل المباراة، وسط توقعات بالموافقة على الطلب احترامًا للمناسبة الدينية.

وأضافت الوكالة أن الاتحاد العراقي تقدم هو الآخر بطلب مشابه، إذ يسعى لارتداء لاعبيه قمصانًا أو شارات سوداء خلال مباراته أمام السنغال، التي تُقام في اليوم ذاته تزامنًا مع ذكرى عاشوراء.

وذكرت تقارير أنه من الصعب الإستجابة من جانب الفيفا لطلب الاتحاد الإيراني ونظيره العراقي نظرا لتأكيدات من الاتحاد الدولي بعدم إدخال شعارات سياسية أو دينية فى الرياضة.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة منتخب مصر ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، في لقاء مرتقب قد يشهد تطبيق هذا الطلب حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

دعم المثليين

رفضت كل من مصر وإيران قرار منظمي مونديال 2026 تخصيص مباراتهما، التي ستقام في مدينة سياتل الأمريكية، لدعم أنشطة مجتمع المثليين. وسائل إعلام قالت إنه تم تصنيفها على أنها "مباراة فخر" لدعم حقوق مجتمع المثليين.

واستند الاتحادين المصري والإيراني "إلى مبادئ فيفا المقررة في لائحة النظام الأساسي، وتحديداً المادة الرابعة، والتي تؤكد الحياد في المسائل السياسية والاجتماعية، والحفاظ على الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية، خلال مسابقات فيفا، وضمان عدم استخدام كرة القدم كمنصة للترويج لقضايا تكون ذات حساسية أو طابع خلافي".

وكذلك استند الاتحادين إلى مبدأ فيفا الراسخ حول احترام الثقافات وتشجيع جميع الأطراف على تنظيم الفعاليات بشكل يراعي معتقدات وهويات المجتمعات المشاركة وبالتالي من أجل ضمان إقامة المباراة في أجواء يسودها الاحترام والتركيز على الجانب الرياضي فقط،

ورفض كلا الاتحادين تلك الدعوات بشكل قاطع وطالبا فيفا بعدم إقامة أي فعاليات أو عروض ذات صلة بفعاليات دعم المثلية داخل الاستاد يوم المباراة.