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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026 .. منتخب إيران يقيم في المكسيك ويدخل أمريكا يوم المباراة

منتخب إيران
منتخب إيران
محمد سمير

كشفت تقارير دبلوماسية عن ترتيبات خاصة تتعلق بمشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ظل قيود تنظيمية مرتبطة بدخول الفريق إلى الأراضي الأمريكية خلال البطولة.

وأوضح أبو الفضل بسنديدة، سفير إيران لدى المكسيك، أن بعثة المنتخب الإيراني ستخضع لإجراءات تنظيمية دقيقة خلال تواجدها في الولايات المتحدة، حيث ستدخل البلاد في يوم المباراة فقط، على أن تغادر فور انتهاء اللقاء دون الإقامة لليلة واحدة.

وأشار السفير إلى أن هذه الترتيبات تأتي ضمن قيود خاصة مفروضة على تواجد الفريق داخل الأراضي الأمريكية خلال فترة البطولة، وهو ما دفع إلى البحث عن حلول بديلة لضمان سير مشاركة المنتخب بشكل طبيعي.

وفي المقابل، أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم استعداد بلادها لاستضافة المنتخب الإيراني خلال فترة المباريات، مؤكدة عدم وجود أي مانع من إقامة البعثة على الأراضي المكسيكية.

وأوضحت شينباوم أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشات تنظيمية تتعلق بمشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، خاصة في ظل عدم رغبة الجانب الأمريكي في إقامة الفريق داخل البلاد بين المباريات، رغم خوضه عددًا من المواجهات هناك، ما استدعى توفير خيار الإقامة في المكسيك كحل بديل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، وتستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية من حيث التنظيم وعدد المنتخبات المشاركة.

ويشارك المنتخب الإيراني ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل للدور التالي.
 

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