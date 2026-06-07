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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يتحرك على مدار الساعة لحسم ملف المدير الفني الجديد.. مفاوضات مكثفة وتمسك بالمدرسة البرتغالية .. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

تكثف إدارة الكرة بالنادي الأهلي تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل في ظل رغبة قوية داخل القلعة الحمراء في الاستقرار على اسم يقود المرحلة القادمة بأسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار الأهلي بفسخ التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب إلى جانب رحيل جهازه المعاون بالكامل في خطوة أعادت فتح ملف القيادة الفنية بشكل عاجل داخل النادي قبل الدخول في الارتباطات المحلية والقارية المقبلة.

اجتماعات مستمرة وحسم قريب

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي في تصريحات خاصة أن ملف المدير الفني الجديد يشهد اجتماعات مكثفة تمتد على مدار الساعة بين مسؤولي النادي في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي مع المدرب المنتظر الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيقًا مباشرًا بين ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة في إطار تحركات مشتركة لحسم هوية المدير الفني الجديد إلى جانب أدوار فنية وإدارية متعددة داخل الملف.

أسماء ثقيلة على الطاولة

وأضاف المصدر أن الملف لا يقتصر على لجنة واحدة بل يشارك فيه عدد من الأسماء داخل المنظومة من بينهم عمرو شاهين المدير التنفيذي السابق لشركة الكرة إلى جانب انضمام الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات بشكل رسمي للمشاركة في المفاوضات واختيار المدرب الأنسب.

وتعمل إدارة الأهلي وفق رؤية واضحة تميل إلى الاعتماد على المدرسة البرتغالية في المرحلة المقبلة في ظل قناعة فنية داخل النادي بقدرة هذه المدرسة التدريبية على تقديم كرة هجومية منظمة إلى جانب التعامل الجيد مع الضغوط الجماهيرية والإدارية.

برونو لاج في الصورة

وبحسب المصدر يبرز اسم البرتغالي برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خاصة أنه أبدى انفتاحًا على خوض تجربة تدريبية في منطقة الشرق الأوسط إلا أن المقابل المالي يمثل العقبة الأكبر حتى الآن حيث يطلب ما يقرب من 5 ملايين يورو سنويًا.

كما تم طرح اسم البرتغالي كارلوس كارفالهال ضمن قائمة المرشحين مع وجود تواصل مبدئي معه إلا أن المدرب لا يزال مرتبطًا بظروف أسرية تمنعه من العمل خارج بلاده في الوقت الحالي ما يقلل من فرص إتمام التعاقد معه رغم القناعة الفنية باسمه.

وفي السياق نفسه يظهر اسم بيدرو إيمانويل كأحد الخيارات المطروحة على طاولة النقاش داخل لجنة الكرة ضمن مجموعة أخرى من الأسماء التي يتم دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي.

ضغط للانتهاء قبل نهاية الأسبوع

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تسعى بكل قوة لحسم ملف المدير الفني الجديد والإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري في ظل رغبة في غلق هذا الملف سريعًا ومنح المدرب الجديد فرصة كافية للتعرف على الفريق قبل انطلاق الموسم.

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا متواصلة من جانب الإدارة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع برونو لاج عبر محاولة تخفيض مطالبه المالية إلا أن ممثلي المدرب البرتغالي يتمسكون بموقفهم حتى الآن.

ويُعد ملف المدير الفني الجديد أحد أهم الملفات داخل النادي الأهلي في الوقت الحالي نظرًا لارتباطه المباشر بشكل الفريق في الموسم المقبل وطموحات النادي على المستويين المحلي والقاري.

الأهلي القلعة الحمراء ييس توروب ياسين منصور سيد عبد الحفيظ الدكتور عصام سراج الدين عمرو شاهين برونو لاج كارلوس كارفالهال

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